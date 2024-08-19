Amed SK: 0 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup etti. 77. dakikada Emir Kaan Gültekin'in golüyle galip gelen İstanbulspor, puanını 6'ya yükseltti ve lige 2'de 2 yaparak başladı. Amed SK ise haftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed SK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 77. dakikada Emir Kaan Gültekin attı.
Amed SK'da forma giyen Uğur Adem Gezer, 56. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 1'e, İstanbulspor ise 4'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki Amed SK, Sakaryaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Şanlıurfaspor'a konuk olacak.