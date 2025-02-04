'Amansız Yol' İstanbul Film Festivali’nde

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Ömer Kavur'un Barış Pirhasan ile birlikte yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı, 1985 yapımı Amansız Yol'u Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

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Ömer Kavur'un, Kerem Şahin’in Çıkmaz Yollar adlı öyküsünden esinlenerek Yeşilçam sinemasında pek sık işlenmeyen yol, suç ve takip temasını ele aldığı Amansız Yol, Almanya’dan dönen tır şoförü Hasan’ın, eski sevgilisi Sabahat ve evlendiği çocukluk arkadaşları Yavuz’la yollarının kesişmesiyle başlar. Hasan, Sabahat ile kızı Ayşe’yi, hem bu hayattan hem de peşlerindeki adamlardan kurtarmak için İstanbul'dan Mardin'e götürmeye karar verir. Ancak Sabahat’ın isteksizliği ve Hasan’la olan geçmişlerinin hesaplaşması, aralarındaki çatışmaları şiddetlendirir.

Sinemamızın en özel filmlerinden biri olan Amansız Yol, 1985'te Kültür Bakanlığı Sinema Ödülü, 1986'da İstanbul Film Festivali'nde (o dönemki adıyla Uluslararası İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü'nü kazandırırken, 1985 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zuhal Olcay'a da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirdi. Bu yıl, İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü'nü alacak olan Zuhal Olcay, filmi şu sözlerle anıyor: "Ömer Kavur, Türk Sineması'nda kendi anlatım tarzını oluşturmuş, filmlerinde genellikle insan ilişkileri, sosyal meseleler ve bireysel varoluş gibi temaları işleyerek izleyiciyi düşündürmeyi hedefleyen öncü yönetmenlerdendir. Hep hayranı olduğum ve üç kez birlikte çalışma şansım olan Ömer Kavur'un filmlerinde yarattığı o büyülü atmosferin yine hissedildiği bir yol filmi Amansız Yol. Festivale, bu filmi restore ettirilerek yeniden izleyici ile buluşturduğu için sonsuz teşekkür ederim."

Ömer Kavur’un yönettiği Amansız Yol'un senaristleri Ömer Kavur ile Barış Pirhasan, görüntü yönetmeni Orhan Oğuz, kurgucusu Mevlüt Koçak, yapım görevlisi Sadık Deveci. Filmde yer alan müziklerin bestecisi ise Uğur Dikmen. Filmde, Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın yanı sıra Yavuzer Çetinkaya, Mine Çayıroğlu, Ferda Ferdağ, Mustafa Dik, Ümit Yesin, Hasan Yıldız da rol alıyor.

Amansız Yol, 11-22 Nisan tarihlerinde yapılacak 44. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek. Sinemaseverler, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle önceki festivallerde Bilge Olgaç'ın İpekçe (2018), Şerif Gören'in On Kadın (2019), Atıf Yılmaz'ın Asiye Nasıl Kurtulur (2020-2021), Cahide Sonku, Orhon Murat Arıburnu, Sami Ayanoğlu'nun Beklenen Şarkı (2022), Metin Erksan'ın Kadın Hamlet (2023) ve Atıf Yılmaz'ın Hayallerim, Aşkım ve Sen (2024) filmlerini restore edilmiş kopyalarından izleme şansı bulmuştu. Ömer Kavur kimdir? 1944’te Ankara’da doğan Ömer Kavur, Paris’teki Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda gazetecilik ve sosyoloji okuduktan sonra Fransız Bağımsız Sinema Konservatuvarı’nda sinema eğitimi gördü. 1974’te ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Yatık Emine’yi yaptı. Çağdaş Türk sinemasının önde gelen auteur yönetmen ve senaristlerinden biri olarak, sosyal içerikli popüler filmleriyle dünya çapında kabul gördü ve birçok ödül aldı. 2005'te İstanbul’da hayatını kaybetti.. Ömer Kavur’un iz bırakan filmleri arasında Yatık Emine (1974), Yusuf ile Kenan (1979), Amansız Yol (1985), Anayurt Oteli (1987) Gece Yolculuğu (1988), Gizli Yüz (1991), Akrebin Yolculuğu (1997) ve Karşılaşma (2003) sayılabilir.