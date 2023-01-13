Yükleme sorulacak olan hangi amaçla sorusuyla kolaylıkla saptanabilen amaç sonu cümleleri, öğrenciler tarafından sıklıkla neden sonuç cümleleri ile karıştırılmaktadır. Peki, amaç sonuç cümleleri ile neden sonuç cümleleri arasındaki fark nedir? Ama sonuç cümlesi nasıl bulunur? İşte, tüm detaylar…

Amaç Sonuç Cümlesi Nedir?

Bir cümledeki eylemin hangi amaç ve gerekçe ile yapıldığını acıka bildiren cümlelere amaç sonuç cümleleri adı verilmektedir. Bu cümlelerde, yerine getirilmek istenen düşünce amaç olarak ifade edilirken; bu düşüncenin gerçekleşmesi içinde yapılan eylem ise yargı bildirmektedir. Genellikle diye, için, üzere, amacıyla gibi edatlar kullanılarak kurulan amaç sonuç cümleleri, iki ayrı yargıdan meydana gelmektedir.

Amaç Sonuç İle İlgili Cümleler

Yukarıda yapmış olduğumuz amaç sonuç cümlesi tanımı üzerinden aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

Gördüklerimi anlatmak üzere yarın akşam ifade vereceğim.

Biraz olsun sevinsin diye ona bu hediyeleri almış.

Beden eğitimi derslerinde giyerim maksadıyla güzel bir eşofman takımı aldım.

Amaç Sonuç Cümleleri Nasıl Bulunur?

Amaç sonuç cümleleri, cümle içinde bulunan eyleme sorulan ‘’hangi amaçla?’’ sorusuna yanıt veren cümlelerdir. Eyleme sorulacak olan bu soru o cümlenin bir amaç sonuç cümlesi olup olmadığını kolaylıkla bize gösterecektir.

Şimdi gelin bu soruyu kullanarak, aşağıdaki cümlelerin ama sonuç cümlesi olup olmadığını birlikte inceleyelim:

Oturduğu evi satın alabilmek için gece gündüz demeden çalıştı.

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekte, cümlenin yüklemine ‘’hangi amaçla çalışmış?’’ sorusunu yönelttiğimizde evi satın alabilmek için cevabını alırız ve bu durum da bize yüklemin yapılış amacını bildirmektedir. Bu sebeple bu cümle bir amaç sonuç cümlesidir.