Altınkemer Halk Plajı yaz sezonu için hazırlanıyor - KOCAELİ

İBRAHİM AKTAŞ / MELİH PALAS - Kocaeli'nin İzmit Körfezindeki tek mavi bayraklı plajı olan Karamürsel ilçesindeki Altınkemer Halk Plajı, denizin berraklığı ve manzarasıyla yeni sezonda da ziyaretçilerini bekliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz suyu kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan İzmit Körfezi'ndeki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı, kentte yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelenlerin de gözde mekanlarından biri haline geldi.Uzunluğu 12 kilometreyi bulan sahilin başlangıcında yerini alan plaj, ulaşım kolaylığı, denizin rengi ve Körfez'in incisi Osmangazi Köprüsü manzarasıyla misafirlerini ağırlayacağı günü bekliyor.- Sezonun açılışı hava muhalefetinden biraz geciktiKaramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamürsel'in "kentin incisi" olduğunu belirterek, ilçenin tarihi özellikleriyle de kimliğini ortaya koyduğunu söyledi.Marmara Bölgesi'nde vatandaşların ilçeyi günübirlik ziyaret edebildiğine işaret eden Yıldırım, "Karamüsel'in asıl güzelliği doğası, çevresi ve insanı. İstanbul, Bursa ve Sakarya arasında kendi tarihi kimliği ve özelliklerini bozmadan büyümesini de gerçekleştirip sosyal yapısını da dengede tutarak insanlarıyla beraber 'huzurun başkenti' bir ilçe. Bu güzel çevremizi de bizimle paylaşmak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.Yıldırım, İzmit Körfezi'nde mavi bayrağa sahip tek ilçenin Karamürsel olduğunu dile getirerek, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nın, geçmişte olduğu gibi bu salgın döneminde de halkın hizmetine sunulacağını belirtti.Sezonu haziran itibarıyla açtıklarını kaydeden Yıldırım, "Bu sene de havaların müsaade etmemesi nedeniyle sezonun açılışı biraz gecikti. Zaten bu salgın süreci hepimizi yeni bir bakış açısına yönlendirdi." ifadesini kullandı.Yıldırım, insanlara iyi hizmet vermek zorunda olduklarını vurgulayarak, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde plajdan yaralanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.- "Tüm önlemleri aldık"Kovid-19 nedeniyle tüm önlemleri aldıklarına dikkati çeken Yıldırım, vatandaşların da yetkililerce belirlenen önlemlere uyması gerektiğini ifade etti.Yıldırım, sorumluluk alanlarında genelgelerle belirlenen kuralları aynen uygulayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:"Vatandaşımızın rahat bir şekilde gününü bu alanlarda geçirebilmesi, sosyal hayatın içinde olabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ege ve Akdeniz'e giden vatandaşlarımızın, artık bu dönem içerisinde çok uzaklara gitmesine gerek yok. Hafta sonu veya hafta içi çok rahat bir şekilde buradaki imkanlardan yararlanarak güzel bir gün geçirebilirler."Osmangazi Köprüsü'nün Türkiye'nin gerçekleşen hayal projelerinden biri olduğunu da kaydeden Yıldırım, "Osmangazi Köprüsü körfezin incisi. Senelerdir hayali kurulan projeyi hükumetimiz ülkemize kazandırdı. Kadıköy'den Karamürsel'e 45 dakikada varmanız mümkün. İstanbul gibi muazzam bir kentin hemen yanı başında doğal ve tarihi özellikleriyle ön plana çıkan bir ilçede yaşıyoruz. Herkesi ilçemize davet ediyoruz." diye konuştu.
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