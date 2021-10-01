Altın Portakal başlıyor 0:00 / 0:00

Temelleri Aspendos Antik Kenti'ne düzenlenen öğrenci gezisinde sahnelenen tiyatro oyunuyla atılan, Yeşilçam ile dünyaca ünlü birçok sinema sanatçısını ağırlayan Türkiye'nin en köklü film organizasyonlarından Antalya Altın Portakal Film Festivali, 58'inci kez kapılarını sinemaseverlere açacacak

AA

Antalya Altın Portakal Film Festivali", bu yıl 58'inci kez sanatseverlerle buluşacak.İdari direktörlüğünü Cansel Tuncer, festival yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre'nin yapacağı festivalde ulusal uzun metraj film yarışması juri başkanlığını ise senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper yürütecek .Festivalde bu yıl ulusal uzun metraj film yarışmasında Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı', Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan', Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz', Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun 'Birlikte Öleceğiz', Ali Tansu Turhan'ın 'Diyalog', Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında', Cemil Ağacıkoğlu'nun 'Kafes', Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Kerr', Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' adlı filmleri yarışacak. Bu filmler, 14 kategorideki toplam 770 bin lira ödül için jürinin beğenisine sunulacak.

Festival, 9 Ekim'de gala ve ödül töreni ile sona erecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte festival heyecanının başladığını söyledi. Vatandaşların katılımıyla coşkulu bir festival gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Festivali geniş katılımlı, tüm sinemaseverlerle yapacağız. Festivalin açılışı için biletler 4 saatte bitti. Ciddi talep var. Antalyalılar sinemayı çok seviyor. Türk sinemasının kalbi bu yıl da Altın Portakal ile atacak" dedi. Geçen yıl festivalde salgın nedeniyle bazı etkinliklerin yapılamadığını anımsatan Böcek, bu yıl da tedbirlerin tavizsiz uygulanacağını ifade etti.Kendisinin de geçen yıl festival döneminde hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğünü hatırlatan Böcek, "Geçen yıl salgın nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi veriyordum, arkadaşlarımız devam ettirdiler. Bu yıl da tedbirleri elden bırakmıyoruz. Salgını kendimiz de biliyoruz, şahit olduk. Ciddi sağlık sorunu yaşadık. Herkesin aşılı olmasını ve tüm kurallara uymalarını istiyoruz" diye konuştu. Muhittin Böcek, salgın nedeniyle bu yıl da kortej geçişinin olmayacağını sözlerine ekledi.