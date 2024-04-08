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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika! Canlı altın fiyatları ile 9 Nisan 2024 Pazartesi bugün ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika: 9 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta yükselişle başlayan altın fiyatları bu haftada aynı seviyeyi korumayı sürdürüyor. Bugün gram altın 2.458 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.857 TL'den işlem görüyor. İşte, 9 Nisan 2024 günü canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu 9 Nisan 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 09.04.2024 - 00:05
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