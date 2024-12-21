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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: Altın yükselişe geçti! 22 Aralık 2024 bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları son durum: Altın yükselişte! 22 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde sürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından altın düşüş yaşamıştı. En son Altının ons fiyatı ise 2,605 dolardan işlem gördü. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 22 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, gram, tam, yarım, çeyrek altında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 07:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:03
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