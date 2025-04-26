Canlı altın fiyatları alış satış rakamları! Altın düşüyor! 26 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları anlık değişiyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde düşüş trendine devam ediyor. Altın alıp satmak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. En son spot piyasada ons altın fiyatı yüzde 1’e yakın düşüşle 3 bin 322 dolardan işlem gördü. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 26 Nisan Cumartesi Altın fiyatları alış-satış tablosu...