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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış rakamları! Altın düşüyor! 26 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları! Altın düşüyor! 26 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Dünya ekonomisindeki belirsizlikler sürerken, altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin tarifeleri konusundaki ılımlı açıklamaları, altına olan talebi yavaşlattı. En son gram altın 4.080 TL iken çeyrek altın 6.676,32 liradan işlem gördü. Peki 26 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 08:09 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:25
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