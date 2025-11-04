Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI 4 KASIM 2025: Altın dalgalı seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Kasım Salı günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, Çin'in bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini sona erdirmesinin ardından ons başına 4 bin doların altına düştükten sonra sabah saatlerinde tekrar 4 bin doların üzerine çıktı. An itibarıyla altının onsu 4 bin 4 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 428 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 00:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:52
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
