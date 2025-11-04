Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haftanın ilk işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Çin, bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini sona erdirdi. Çin'in vergi düzenlemesinin ardından altında dalgalı seyir gözlemlendi. Kıymetli metal, ons başına 4 bin doların altına düştükten sonra sabah saatlerinde tekrar 4 bin doların üzerine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...