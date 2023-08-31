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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay'da şirketleşme için onay çıktı - Futbol Haberleri

        Altay'da şirketleşme için onay çıktı

        İzmir'in ve Türk sporunun önemli kulüplerinden Altay'da mevcut yönetim kurulu, şirketleşme çalışmaları için genel kuruldan yetki aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:29
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        Altay'da şirketleşme için onay çıktı
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        Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'ndeki 165 delegenin katıldığı olağanüstü kongredeki açık oylamada, 78 üye şirketleşmeye "evet" dedi.

        Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi ismiyle kurulacak şirketin A Grubu payını oluşturan yüzde 51 hissesi kulüp üzerinde kalacak, diğer yüzde 49 hisse yatırımcılara açılacak.

        Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, yaptığı açıklamada, 2 senedir kulübün içinde büyük sıkıntılarla yaşayan bir Altaylı olarak çok hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerektiğini gördüklerini söyledi.

        Her şeye rağmen ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydeden Dündar, "Bu sene idare edebiliriz ancak çok yakın zamanda transfer tahtası açılmazsa altyapı oyuncularımızın götüreceği yere kadar gidebiliriz. Bu borç yüküyle hangi oyuncuları takımda tutabiliriz? Kulübü peşkeş çekmeyiz. Şirketleşme mevcut şartlarda kaçınılmaz son, tünelden son çıkış. Altay'ın geleceğini Altaylılar tayin edecek." dedi.

        Eski Altay Kulübü Başkanı Cihangir Marmara da şirketleşme ana sözleşmesinin öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı denetiminin geçeceğini ardından da Türkiye Futbol Federasyonu sürecinin başlayacağını belirterek, "Süreç uzun, en erken devre arasına yetişebilmesi bekleniyor. Yetişmeyebilir de." diye konuştu.

        Şirketleşme yetkisi alındıktan sonra tüzük tadili de gerçekleştirildi.

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