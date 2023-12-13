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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay'da 18 yaşındaki genç Stoper Efe Sarıkaya, Psg'nin radarına girdi - Futbol Haberleri

        Altay'da 18 yaşındaki genç Stoper Efe Sarıkaya, Psg'nin radarına girdi

        1'inci Lig'de mali ve sportif açıdan dibe vuran Altay'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Fransız devi Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:03
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        Altay'ın genç oyuncusu PSG radarında
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        Trendyol 1. lig'de sonuncu sırada yer alarak mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay'ın 18 yaşındaki genç stoperi Efe Sarıkaya, Fransız devi Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti. PSG scout ekibinin son olarak Altay'ın evinde Boluspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı takip ettiği öğrenildi. Önceki hafta siyah-beyazlıların deplasmanda 3-0 kaybettiği Manisa FK karşılaşmasına da gelen Fransız temsilcisinin oyuncu izleme birimi, o müsabakada Efe şans bulamayınca Boluspor randevusunda genç savunmacıyı mercek altına aldı. Boluspor karşısında 90 dakika oyunda kalan milli oyuncu performansıyla geçer not aldı.

        U19 Milli Takımı formasıyla kasım ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'dne Litvanya'ya attığı 2 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Sarıkaya'nın altyapısından yetiştiği Altay ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim genç defans oyuncusuyla sözleşme yenileyip sezon bitiminde ciddi bir bonservis ücreti elde etmeyi planlıyor. Geçen sezon ismi Manchester City ve Atletico Madrid ile anılan Efe'ye Süper Lig ekipleri de talip olmuştu. Sezon başında Bodrum FK'nın anlaşma aşamısına geldiği genç kramponla son olarak Antalyaspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

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