A Milli Takım'ın kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır "Böyle bir maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Fakat hala grup lideriyiz. Frikikte baraj konusunda bir anlaşmazlık oldu. Maç içinde her şey olabiliyor. Bazen seyircilerin sesinden çok fazla diyalog kurulamıyor. Anlaşmazlıklar olabiliyor. Üzgünüz. Golleri açıp izleyeceğiz. Hepimiz için tecrübe oldu. Devam edeceğiz. Hatalarımızı, doğrularımızı tartışıp önümüzdeki maça konsantre bir şekilde çıkacağız" dedi.