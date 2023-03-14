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Altay, 93 gün sonra galibiyet aldı

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek 93 günlük aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakadan önce en son Aralık 2022’de iç saha Boluspor’u mağlup etmişti.

Giriş: 14.03.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Altay, 93 gün sonra galibiyet aldı
İHA

Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan kurtulamayan Altay, yaklaşık 40 gün önce kötü gidişatı durdurmak için geçtiğimiz sezonun son haftalarından bu yana takımın başında yer alan Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırıp, siyah-beyazlı ekipte sportif direktörlük görevi yapan Tuna Üzümcü’ye takımı emanet etmişti. İlk maçına yaklaşık iki hafta önce Bodrumspor karşılaşmasıyla çıkan Üzümcü, kötü gidişatı durduramamış ve siyah-beyazlılar Bodrum deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu. Bu süreçte Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligde çekilen Yeni Malatyaspor’u da hükmen geçen Altay, tüm konsantrasyonunu 26. haftaki Eyüpspor müsabakasına çevirmişti.
Altay, dün deplasmanda karşılaştığı İstanbul temsilcisini Marco Paixao’nun tek golüyle mağlup ederek 93 gün sonra ligde galibiyet aldı. Paixao da ligdeki gol sayısını 14’e çıkarmış oldu.

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