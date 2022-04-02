Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, Sinan Koloğlu yönetimindeki ilk maçına çıkan Altay'a konuk oldu.

Mücadelede gol perdesi 25. dakikada açıldı ve Luiz Adriano, Antalyaspor'u öne geçiren golü kaydetti.

İlk 45 dakikası 1-0'lık skorla geçilen mücadelede dakikalar 70'i gösterirken ilk golün hazırlayıcısı olan Haji Wright bu kez kendisi sahne aldı ve fark 2'ye çıktı.

Golden 4 dakika sonra penaltı kazanan Altay'da topun başına geçen Ahmed Rayyan farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Antalyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Altay ise haftayı 29 puanla kapattı.