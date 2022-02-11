Karşılaşmanın 10. dakikasında sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında, ceza sahasındaki Pohjanpalo'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top üstten auta çıktı.
14. dakikada Zeki'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
36. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Zeki'nin dokunamadığı topu kaleci Tarık ayaklarıyla uzaklaştırdı.
İlk 45 dakikalık bölüm 0-0 sona erdi.
Müsabakanın 55. dakikasında Kappel'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası Kazımcan Karataş'ın vuruşunda, kaleci Tarık'ın da dokunduğu top direkten döndü.
66. dakikada Altay ceza sahasında Fernandes'in yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine Fırat Aydınus pozisyonu izledi. Aydınus, pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.
71. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Kappel'in kafa şutunda, top kaleci Tarık'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
75. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie'nin pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda, kaleci Lis'in de dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü.
86. dakikada Yusuf Sarı'nın sol kanattan yaptığı orta sonrası Boyd'un kafayla indirdiği topu Pohjanpalo filelere gönderdi. Hakem Fırat Aydınus santrayı işaret etse de VAR'da gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla 19. sıradaki Altay puanını 22'ye, bir üst konumdaki Çaykur Rizespor ise 23'e yükseltti. Ligde 16 maç aradan sonra geçen hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Altay, Çaykur Rizespor karşısında 1 puanla yetindi.
Ligde bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Çaykur Rizespor, Altay deplasmanından da 3 puan çıkaramadı. Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 12 müsabakada 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
Altay'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Murat Akça, 26. haftada 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacakları maçta forma giyemeyecek.
Müsabakayı 5 bin 724 taraftar takip etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Altay: Lis, Tolga Ünlü (Dk. 81 Cebrail Karayel), Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 81 Bamba), Kappel (Dk. 77 Paixao), Thaciano, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Ceyhun Gülselam), Kazımcan Karataş, Rodriguez (Dk. 69 Poko), Deniz Kadah
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen (Dk. 58 Gökhan Gönül), Selim Ay, Ponck, Cemali Sertel, Yusuf Sarı, Baiano, Boldrin (Dk. 82 Boyd), Bolasie (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Fernandes, Pohjanpalo (Dk. 90+3 Cisse)
Sarı kartlar: Dk. 15 Selim Ay, Dk. 54 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Murat Akça, Dk. 69 Deniz Kadah, Dk. 77 Björkander (Altay)
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