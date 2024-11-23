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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den galibiyete 14 sayılık katkı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den galibiyete 14 sayılık katkı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'ı 116-88 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:44
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        Alperen'den galibiyete 14 sayılık katkı!
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        NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Blazers'ı 28 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Rockets'ta Dillon Brooks, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

        JOKIC'İN TRIPLE DOUBLE'I YETERLİ OLMADI

        Dallas Mavericks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 123-120 mağlup etti.

        Mavericks'te Naji Marshall 26 sayı ile NBA kariyer rekoru kırarken, PJ Washington ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

        Karşılaşmada süre alamayan Mavericks oyuncusu Luka Doncic'in sağ bileğindeki burkulmadan dolayı en az 4 maç daha takımdan ayrı kalması bekleniyor.

        Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 33 sayı, 17 ribaunt, 10 asist ile "triple-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

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        ANTETOKOUNMPO'DAN TRIPLE-DOUBLE

        Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 129-117 yendi.

        Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, Pacers’a karşı 37 sayı, 10 ribaunt ve 11 asist ile triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

        Pacers'ta ise Pascal Siakam 25, Bennedict Mathurin de 20 sayı kaydetti.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 113-98

        Washington Wizards-Boston Celtics: 96-108

        New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-112

        Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 136-122

        Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 116-88

        Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 129-117

        Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 120-123

        Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 104-88

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