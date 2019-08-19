Alper Potuk %40 indirime gitti!

19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40’a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk’a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz.
Başkanımız Ali Koç sözleşme yenilenmesinin ardından şu açıklamaları yaptı:
' Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur.'
COMOLLİ:İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM
'Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!