"ÇOK GÜZEL YER AMA YEMEK YAPAMAZ"

"BAYAĞI ÇİRKİNLEŞTİM"

Öte yandan iki yıl önce oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almeda Abazi, daha önce, "Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı." demişti.