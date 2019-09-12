Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan çiftten Abazi, bu kez yeni dizisi için boks eğitimi alan eşi Sayışman'ın vücudunda oluşan morlukları paylaştı. Abazi, "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur şudur dedik kabul... Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin şampiyon" ifadelerini kullandı.