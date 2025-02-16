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        Haberler Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Şu anda en büyük düşmanımız Putin'in Rusya'sıdır | Dış Haberler

        Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Şu anda en büyük düşmanımız Putin'in Rusya'sıdır

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'daki barışa savaş açtığı gerekçesiyle Rusya'nın şu an en büyük düşmanları olduğunu söyledi. Baerbock, "Şu anda en büyük düşmanımız (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya'sıdır. Çünkü Avrupa'daki barışa ve demokrasilere savaş açtı." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:38
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        Almanya: En büyük düşmanımız Putin'in Rusya'sıdır
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        Baerbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) katıldığı bir panelde, Avrupa'daki ülkelerin farklılıklara rağmen birlikte durduğunu belirterek, "Başkaları 'önce benim ülkem' dediğinde, biz 'Avrupa birlikte duruyor' şeklinde yanıt veriyoruz." dedi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerde Avrupa'nın masada oturmayacağının hatırlatılması üzerine Baerbock, "Kıtamıza sırtımızı dönmeyeceğiz. Avrupa düzeyinde barış olmazsa bu, uzun vadeli barış olamaz." ifadesini kullandı.

        Baerbock, ülkelerin, özgür dünyanın yanında mı yoksa özgür dünyaya karşı savaşanların yanında mı yer alacağına karar vermesi gerektiğini belirterek, "Biz burada duruyoruz, özgür dünya adına konuşuyoruz ve ben kendi ülkem için konuşuyorum." dedi.

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        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in dün Münih Konferansı'nda yaptığı değerlendirmelere katılmadığını vurgulayan Baerbock, "Şu anda en büyük düşmanımız (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya'sıdır. Çünkü Avrupa'daki barışa ve demokrasilere savaş açtı." diye konuştu.

        Baerbock, bir siyasetçi olarak demokrasiyi hem içerden hem de dışardan savunmak için yemin ettiğini söyledi.

        Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'da barışa giden en kolay yolun Putin'in büyük hata yaptığının farkına varması ve askerlerini geri çekmesi olacağını belirtti.

        Putin'in sadece Ukrayna'ya karşı değil, NATO'ya, Avrupalılara, Amerikalılara ve özgür dünyaya karşı savaştığını savunan Baerbock, "Barış, NATO'nun parçalanmaması anlamına gelmelidir." dedi.

        Baerbock, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya katılmasının Avrupa ve NATO için "en ekonomik" yol olacağını iddia ederek, "Çünkü binlerce Avrupalı askeri Ukrayna'ya göndermek çok pahalı olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Orta Doğu'daki ülkelerle de işbirliğinin Avrupa için önemli olduğunu vurgulayan Baerbock, "Putin, Suriye'den çekildi. Rusya'da olanlar Arap devletlerini de etkiliyor. Bu nedenle gücümüzü birleştirmeliyiz." diye konuştu.

        Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soru üzerine, bu konuda Avrupa'da ortak bir tutum sergilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Ukrayna'da bunu hepimiz gördük. Harkiv'de kendi gözlerimle gördüm. Oradaki insanlar bana, '50'ye kadar sayıldıktan sonra hala hayattaysanız, her şeyin yolunda olduğunu' söylediler. Bir füzenin çocuk hastanesini vurmasını beklemek yerine, füzenin önceden düşürülmesi daha iyi olur." dedi.

        Bakan Baerbock, konferansta Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

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        #almanya
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