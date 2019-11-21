İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlanıyor.

İBB, Anadolu Yakası’ndaki karayolu trafiğini rahatlatacak ve her iki yaka arasındaki araçlı geçişlerini düşürecek, yarım kalmış bir projeye yeniden start veriyor. Yapımı yaklaşık 2 yıldır durdurulan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara yeniden başlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 26 Kasım 2019 Salı günü 11.00'de Sancaktepe Abdurrahman Gazi Metro İstasyonu inşaat alanında düzenlenecek törenle, kazı çalışmasını yapacak TBM ilk defa çalıştırılacak.

BİLET HOLLERİ AÇ-KAPA OLARAK YAPILACAK

Metro siteminin ana hat tünelleri TBM ile açılacak olup ve 6 istasyonun peronları NATM tünel yöntemi ile bilet holleri ise aç-kapa olarak yapılacak. 2 istasyonunun peron ve bilet holü ise komple aç-kapa yöntemi ile yapılacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devam niteliğindeki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu),Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında son bulacak.

PROJE İÇİN DEUTSCHE BANK'TAN KREDİ SAĞLANDI

10.9 km’lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 64.8 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve Tam Otomatik Sürücüsüz Metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Samandıra İstasyonu'nda sürücülerin park ederek metro ile yolculuğuna devam edebilmesi için 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark yapılacak. Proje için Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için geçen ekim ayında yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlandı. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Mayıs 2017'de yapımına başlanan projede, 29 Aralık 2017'de İBB tarafından çalışmalar durdurulmuş, Mart 2018'de tekrar başlatılmıştı. Ancak, hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle Ekim 2018'de inşaat tekrar durdurulmuştu. Metro hattında yapılan fiziki imalat oranı yaklaşık yüzde 6 mertebesinde.

YOLCULUK SÜRELERİ

Çekmeköy – Sultanbeyli 16 dk

Sarıgazi – Üsküdar 28 dk

Sarıgazi – Yenidoğan 7 dk

Sancaktepe – Levent 55,5 dk

Sultanbeyli – Taksim 57,5 dk

Sancaktepe – Mecidiyeköy 55 dk

Sultanbeyli – Yenikapı 50 dk

Sultanbeyli – Göztepe 42 dk

İMAMOĞLU, BERLİN DUVARI ETKİNLİĞİNDE MERKEL İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Berlin'i doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve 9 Kasım 1989'da yıkılan Soğuk Savaş'ın sembolü Berlin Duvarı'nın, yıkılışının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Berlin'de düzenlenen etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. Başkan İmamoğlu, etkinlikler kapsamında duvar kalıntılarının bulunduğu Bernauer Caddesi'nde gerçekleştirilen törende Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble bir araya gelip bir süre sohbet etmişti.