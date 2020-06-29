Almanya'da YTB desteğiyle 60 yaş üzerine hijyen paketi dağıtıldı

AA

YTB'nin yürüttüğü "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı" kapsamında risk grubundaki 60 yaş üstü kişilere 200 hijyen paketi verildi.

Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği Başkanı Ahmet Anaç, YTB'ye verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Anaç, "İnşallah hep birlikte bu pandemi sürecini sağlıkla atlatacağız ve tekrar bir araya geleceğiz. Birinci kuşak ve 60 yaş üstü büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek hijyen paketlerini verip hayır dualarını aldık." dedi.