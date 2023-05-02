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Almanya'da sabit fiyatlı bilet dönemi: 1 ay boyunca sınırsız

Almanya'da 9 Euro'luk biletlerin büyük ilgi görmesinin ardından 49 euroluk bilet kampanyası hayata geçirildi. 1 Mayıs itibariyle başlayan kampanya ile, ülke genelinde tüm toplu taşıma araçlarını 1 ay boyunca sınırsız kullanım imkanı olacak.

Giriş: 02.05.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da sabit fiyatlı bilet dönemi: 1 ay boyunca sınırsız
HABERTURK.COM

Almanya, Pazartesi günü ülke genelinde geçerli olacak yeni bir sabit ücretli biletlerin satışa sunulmaya başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre 49 Euro'luk bilet tüm yerlerde kullanılabilecek ve seyahat sınırı olmayacak.

SINIRSIZ ERİŞİM HAKKI SUNUYOR

France 24'ün haberine göre aylık kartı bir 'devrim' olarak lanse eden siyasetçiler, bunun yükselen enflasyon karşısında halkı biraz rahatlatacağını ve insanları toplu taşımayı tercih etmeye teşvik edeceğini umuyor.

"Deutschlandticket" Almanya'nın otobüs ve metro sistemlerinin yanı sıra yerel ve bölgesel trenlere de sınırsız erişim imkanı sunuyor. Fiyata sadece uzun mesafeli yüksek hızlı tren seferleri dahil olmayacak.

"ALMAN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK TOPLU TAŞIMA REFORMU"

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing yeni girişimi "Alman tarihindeki en büyük toplu taşıma reformu" olarak nitelendirdi.

Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği (VDV) 84 milyonluk ülke nüfusunun 16 milyonunun bu teklifi kullanmasını beklediğini ifade etti. Yeni uygulamada şimdiden yaklaşık 750 bin biletin satıldığı belirtildi.

Federal hükümet ve eyaletler arasında varılan anlaşmaya göre, ulusal demiryolu operatörünün borç yükünü arttırmamak için biletlerin finansmanına 1.5 milyar Euro katkıda bulunulacak.

İSPANYA VE AVUSTURYA DA UYGULAMIŞTI

Almanya bu girişimde bulunan tek Avrupa ülkesi değil. İspanya'da yerel ve bölgesel trenler için ücretsiz bilet uygulaması Eylül ayında başlatılarak halkın arabalarını evde bırakması ve enflasyon baskısının hafifletilmesi amaçlandı. İspanyol operatör Renfe'ye göre 2023'ün ilk çeyreğinde 2.1 milyon bilet dağıtıldı.

Avusturya'da ise 'iklim bileti' kullanıcılara, yüksek hızlı trenler de dahil olmak üzere neredeyse tüm toplu taşıma ağını yılda 1000 Euro'nun biraz üzerinde bir ücret karşılığında kullanma şansı veriyor. Avusturyalı operatör OBB, kampanyanın başarısının, demiryolu trafiğinde bir 'patlamaya' yol açtığını söyledi.

* Haberin tüm görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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