Açıklamaya göre 49 Euro'luk bilet tüm yerlerde kullanılabilecek ve seyahat sınırı olmayacak.

SINIRSIZ ERİŞİM HAKKI SUNUYOR

France 24'ün haberine göre aylık kartı bir 'devrim' olarak lanse eden siyasetçiler, bunun yükselen enflasyon karşısında halkı biraz rahatlatacağını ve insanları toplu taşımayı tercih etmeye teşvik edeceğini umuyor.

"Deutschlandticket" Almanya'nın otobüs ve metro sistemlerinin yanı sıra yerel ve bölgesel trenlere de sınırsız erişim imkanı sunuyor. Fiyata sadece uzun mesafeli yüksek hızlı tren seferleri dahil olmayacak.