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        Haberler Dünya Avrupa Almanya'da hastane yangını: Ölüler var

        Almanya'da hastane yangını: Ölüler var

        Almanya'nın Hamburg şehrinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.01.2024 - 01:54 Güncelleme: 06.01.2024 - 01:54
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        Almanya'da hastane yangını: Ölüler var
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        Almanya'nın Hamburg şehrinin Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye, çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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