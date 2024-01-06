Almanya'da hastane yangını: Ölüler var

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Almanya'nın Hamburg şehrinin Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye, çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.