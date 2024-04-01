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        Haberler Dünya Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin yasa kabul edilmişti: Esrar suç olmaktan çıkıyor

        Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin yasa kabul edilmişti: Suç olmaktan çıkıyor

        Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin yasa tasarısı Şubat ayı sonunda mecliste kabul edilmişti. Bugün itibariyle yürürlüğe giren yasa ile esrar kullanımı suç olmaktan çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:41
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        Almanya'da esrar suç olmaktan çıkıyor
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        Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) hazırladığı yasa tasarısı, 23 Şubat günü Federal Meclis'ten (Bundestag) geçmişti.

        Bugün itibariyle yürürlüğe giren yasayla esrar uyuşturucu maddeler listesinden çıkarıldı ve belirli koşullar altında özel tüketim için sınırlı şekilde yasallaştı.

        Böylelikle 18 yaşından büyük yetişkinlere 25 grama kadar esrarı yanında, 50 grama kadar da evde bulundurulmasına, ayrıca kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. Esrar ve bitkiler hırsızlığa karşı ve çocukları korumak için kilitlenebilir dolap veya odalarda muhafaza edilecek.

        Yasada, en fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir yetiştirme kulüpleri" adı verilen dernekler kenevir yetiştirebilecek ve Almanya’da oturma izini olan dernek üyelerine kişisel tüketim için esrar tedarik edebilecek. Bu dernekler ticari olmayacak şekilde örgütlenecek. Bir dernek bir üyeye ayda en fazla 50 gram esrar verebilecek. Bir kişi sadece bir derneğe üye olabilecek. Esrarı dernekten almak isteyenler bunu üye kartı ve üzerinde kişinin fotoğrafının bulunduğu bir kimlikle alabilecek. Dernekler esrarı satamayacak ve kendilerini üyelik aidatıyla finanse edecek.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
        #esrar
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