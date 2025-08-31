Habertürk
        Haberler Dünya Avrupa Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'daki çatışmaların uzun sürebileceği konusunda uyardı | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'daki çatışmaların uzun sürebileceği konusunda uyardı

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik atılım sağlanabileceği konusunda şüpheleri bulunduğunu belirterek, mevcut çatışmanın uzun süre devam edebileceği uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 23:07 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:07
        Almanya Başbakanı Merz'den Ukrayna uyarısı!
        Kamu yayın kuruluşu ZDF'nin geleneksel Yaz Röportajı programına açıklamada bulunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son eylemlerinin Ukrayna ile müzakerelere olan ilgisizliğini açıkça gösterdiğini söyledi.

        Zor bir konu olsa da müzakerelerle ilgili umudunu kaybetmediğini belirten Merz, tarihte savaşların genellikle "askeri yenilgi" ya da "ekonomik ve askeri tükenmişlik" yüzünden sona erdiğini ifade etti.

        Merz, "Ancak şu anda her iki tarafta da bunun olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden bu savaşın uzun süre devam edebileceği gerçeğine kendimi zihinsel olarak hazırlıyorum. Mümkün olan en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz ama kesinlikle Ukrayna'nın teslim olması pahasına değil." dedi.

        Batı'nın güvenlik garantileri ve Almanya'nın olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna'ya kara birlikleri gönderip göndermeyeceği sorulduğunda Merz, asker konuşlandırmanın mevcut diplomatik müzakerelerde öncelikli konu olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Şu anda ateşkes durumunda güvenlik garantileri oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bir numaralı önceliğimiz, ülkelerini uzun vadede savunabilmeleri için Ukrayna ordusunu desteklemek. Bu, mutlak öncelik. Birçok şey ancak ateşkes sağlandıktan sonra uygulanabilir. Bunun için Rusya ile bir anlaşma gerekiyor ve bu anlaşmanın elbette her iki taraf için de koşulları olacak. Bizim tarafımızda ise koşul, Ukrayna'nın bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ittifaklarını seçme özgürlüğünü kalıcı olarak koruması."

        Merz ayrıca, Almanya'nın bu güvenlik garantilerine katkısına ilişkin herhangi bir kararın Alman parlamentosu (Bundestag) tarafından verilebileceğini söyledi.

        Yazı Boyutu
