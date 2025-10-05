Almanya, ABD ve İsrail ile görüştü | Dış Haberler

Almanya'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Merz, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes planının hızlı şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın önerdiği planın, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye barış getirilmesi için "en iyi fırsat" olduğunu söyleyen Merz, Almanya'nın Gazze'de ateşkes planına güçlü desteğini yineleyerek ülkesinin planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu aktardı.

"İSRAİL'İN PLANA ONAY VERMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Netanyahu hükümetinin de Trump'ın ateşkes planında belirtilen ilk geri çekilme hattını kabul ettiğine dair haberlere işaret eden Merz, "İsrail'in plana onay vermesini memnuniyetle karşıladık. İsrail güçlerinin Gazze'den çekileceği açıklaması doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Merz, "Şimdi, Mısır'daki görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesi, rehinelerin derhal serbest bırakılması, Gazze'ye tam insani yardım erişimi ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hızlı bir anlaşma sağlanmalıdır. Alman hükümeti diplomatik çabalarını sürdürecek, ABD ve Orta Doğu'daki ortaklarıyla temas halinde kalacaktır." diye konuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞME Öte yandan Şansölye Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Mısır'da yapılacak Gazze görüşmelerinde hızlı bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurguladı. Merz, Trump'a, Gazze'de artık barış zamanının geldiğini belirtti. Alman Başbakan, Trump'a, Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için kullanılması gerektiği konusundaki önerisi hakkında bilgi verdi. İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi için beraber çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.