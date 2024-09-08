Almanya: 5 - Macaristan: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubun ilk maçında Almanya, evinde Macaristan'ı 5-0 mağlup etti. Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic ve Kai Havertz'in (p) golleriyle farklı kazanan Panzerler, gruba 3 puanla başladı. Macaristan ise puansız başladı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakayı 5-0'lık skorla Almanya kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Niclas Füllkrug, 58. dakikada Jamal Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.
Almanya'da Jamal Musiala, karşılaşmayı 1 gol 3 asist ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Almanya gruba 3 puanla başlarken, Macaristan puansız kaldı. Grubun bir sonraki maçında Almanya deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, Macaristan sahasında Bosna-Hersek'i ağırlayacak.