Alman basını iddia etti: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını engelledi

Alman Handelsblatt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter Typhoon savaşı uçağı satışını veto ettiğini öne sürdü. Gazetede yer alan haberde, görevini yeni hükümete devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Yeşiller koalisyonunun Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını engellediğini yazdı.

Handelsblatt gazetesi, Alman hükümetinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını "Türk demokrasisine yönelik bir saldırı" olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğunu ifade etti.

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Mayıs ayında görevden ayrılması planlanan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, geçen Ekim ayında İstanbul'a yaptığı ziyarette Türkiye'ye yönelik ihracata ilişkin, "Türkiye bir NATO üyesidir. Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye'de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye'deki inceleme nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullanmıştı.