Allianz Türkiye’ye The Hammers’dan iki ödül

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Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, The Hammers’dan iki ödül kazandı. Pazarlama ekiplerinin başarısını ölçen ve bu yıl ilk kez düzenlenen The Hammers Awards’da Allianz Türkiye, "En İyi İçerikle Pazarlama Takımı" ve "En İyi Sosyal Medya Takımı" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Allianz Türkiye’nin dijital mecralardaki başarısı günceli yakalayıp mecranın ruhuna uygun yaratıcı içerik üretebilmesinden geliyor. Dijital kanallarımız üzerinden paylaştığımız içerik üretimini ciddiye alıyoruz ve bu içeriklerin yüksek etkileşim almasından memnuniyet duyuyoruz. Markamızın yenilikçi ve vizyoner yapısını dijital mecralardaki yenilikleri deneyimleyerek korumaya çalışıyoruz. Instagram’ın stickerları, gifleri ve anket özelliği ile Reels video özelliğini, hikayelerde oyunlaştırmayı, aynı zamanda TikTok mecrasını ilk kullanan markalardanız. 2015 yılında Allianz Motto Müzik ile Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı olduk. Bu girişimimiz bizi Türkiye’de YouTube’u ilk kez bir sosyal mecra olarak kullanan marka olarak konumladı. Ardımızdan onlarca kurumsal YouTube hesabı açılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer verilen detaylara göre, Allianz Motto Müzik’te Gökhan Türkmen, Yekta Kopan, Ekin Beril, Sevim Gözay, Can Şengün, Şenay Akkurt, Nurkan Renda ve Zeynep Toker gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. 5 yıldır müziğin, eğlencenin ve muhabbetin adresi olan Allianz Motto Müzik, tüm programlarını dijitalleşme sürecine adapte ederek kovid-19 döneminde de Türk internet izleyicisiyle buluşmaya devam etti. Bölümler interaktif hale geldi, röportajlar online yapıldı.

- Türkiye’de pazarlama ekiplerinin başarısını ölçen ilk organizasyon

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen The Hammers’20, Türkiye sınırları içerisindeki tüm şirketlerin pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerindeki ekip başarısını ve ülkemizin en değerli CMO’larını belirliyor.

Türkiye’nin, pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen ilk ödül seremonisi olan The Hammers Awards’da şirketler 3 ana kategori ve 46 alt kategoride değerlendiriliyor. Programa, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında şirketlerine veya sektöre değer kattığını düşünen, bu değeri rasyonel rakamlarla ifade edebilen tüm firma veya startup’lar katılabiliyor.