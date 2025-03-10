Aliye Uzunatağan: Sokakta yürüyemiyorum

Aliye Uzunatağan, Musiki Eğitim Vakfı'nın davetine katıldı. Usta oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Aliye Uzunatağan, rol aldığı, 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili; "Reytinglerimiz çok iyi gidiyor. 4'üncü sezona da başlayacağız gibi, öyle gözüküyor. Ekip, birbirini çok seviyor o da işe yansıyor" dedi. Uzunatağan, ayrıca gördüğü ilgiden dolayı da "Sokakta yürüyemez oldum" ifadesini kullandı.