Aliye Uzunatağan: Sokakta yürüyemiyorum
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Sönmez Hanım' karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan, gördüğü ilgiden dolayı "Sokakta yürüyemez oldum" dedi
Giriş: 10.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:46
Aliye Uzunatağan, Musiki Eğitim Vakfı'nın davetine katıldı. Usta oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Aliye Uzunatağan, rol aldığı, 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili; "Reytinglerimiz çok iyi gidiyor. 4'üncü sezona da başlayacağız gibi, öyle gözüküyor. Ekip, birbirini çok seviyor o da işe yansıyor" dedi. Uzunatağan, ayrıca gördüğü ilgiden dolayı da "Sokakta yürüyemez oldum" ifadesini kullandı.
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