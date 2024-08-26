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        Haberler Magazin Alişan, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

        Alişan, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki sekizinci durağı Erzurum oldu. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan Alişan bir konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:17
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        Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Alişan Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda

        hayranlarıyla buluştu. Alişan; 'Hele Bi', 'İkimize Birden', 'Var Ya', 'Olay Bitmiştir' ve 'Naze' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülerle de dinleyicilerini coşturdu.

        Alişan konserinin başında, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na

        kocaman bir alkış istedi.

        2017'de kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı da sahnede anarak şarkılarını söyleyen

        Alişan, “Mekânın cennet olsun İbrahim ağabey, bütün dualarımız ona gitsin. İnşallah, bizi de size böyle sevdirir Allah” diye konuştu.

        Seyirciler arasında gördüğü bir seyyar satıcıyı sahneye davet eden Alişan, Cumali isimli satıcının bütün tatlılarını satın alarak, sahne arkasında çalışanlara dağıttırdı. Sahnede kendisi de tatlı yiyen Alişan, yazılan dövizleri okuyarak, sık sık seyircilerle de sohbet etti.

        Filistin direnişine destek konuşması yapan Alişan; “7-8 aydır yapılan bir katliam var ve bütün dünya

        uyuyor. Kalbimizle, dualarımızla onlarlayız. İnşallah bir gün insanlık utanacak. İnşallah oradaki zulüm son bulacak…” dedi.

        Binlerce kişinin aynı anda halay çektiği konseri Alişan, Erkal’ın Canısı şarkısıyla sonlandırdı. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Erzurumlular doyasıya eğlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #erzurum kültür yolu festivali
        #alişan

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