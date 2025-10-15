Alişan'dan 'transparan' yorumu: Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli
Alişan, sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini savunarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Erkek; erkek gibi, kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Biz, dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Türkiye'ye iş yapıyoruz"
Alişan, daha sonra; "Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin topluma örnek olur. Biz, dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım" ifadelerini kullandı.