alfa lipoik asit nedir

Alfa Lipoik Asit; hücrelerde bulunan ve vücudun hayatını sürdürmesi için gerekli olan enerjinin üretilmesini sağlayan bir yağ asitidir. Yani kan şekerinin enerjiye çevrilmesini sağlar. Lipoik asit, tioktik asit ve ALA olarak da bilinmektedir. Yağ ve suda kolay çözünmesi şeker hastaları için önemli bir fayda sağlar. Kan şekerini düşürme özelliği ile şeker hastalığında görülen kaşınma, karıncalanma ve uyuşmalara ve sinir tahribatına engel olur.

Alfa Lipoik Asidin Faydaları Nelerdir?

Periferal nöropati; merkezi sinir sisteminin beyin arasındaki bağlantısını etkiler. Yaralanmalar, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, alkolizm böbrek yetmezliği sonunda çıkan bir durumdur. El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma ve kas güçsüzlüğü görülür. Son araştırmalara göre alfa lipoik asidin, sinir hücrelerine girip tahribatı yavaşlattığını ve nöropotik belirtileri azalttığını ortaya koymaktadır.

Alfa lipoik asidin, hücrelerde gezinmesi yetisiyle; damarlardan geçip yapısal hücrelere ulaşıp beyin ve sinir hücrelerini serbest radikallere karşı korumayı sağlıyor. Bunama ve diğer beyin hastalıklardan korunma yolunda oldukça etkili olduğu söylenmekte.

Katarakt, glokom, multipl skleroz, yanan ağız sendromu ve Alzhemier hastalığı ile mücadelelerde önerilmektedir. Ancak; kesin bilgiler taşımadığı için bu pek mümkün değildir. %5 alfa lipoik asit içeren güneş yağlarının güneşin etkilerini azalttığı görülmüştür.

Alfa Lipoik Asit İçeren Yiyecekler;

Brokoli, domates, ıspanak, bezelye, lahana ve pazı gibi sebzeler ile kırmızı et ve organ etleri (sakatat) ve maya’dır. Alfa lipoik asit, kapsüller ya da enjeksiyon şeklinde damar yoluyla da alınabilmektedir.

Alfa lipoik asit günlük olarak 20 ya da 50 mg arasında alınması uygundur. Şeker hastalarındaki nöropotik tedavide 200-300 mg olarak çıkış gösterebiliyor. Vücut, bu asidi 800 mg’a kadar tolore etme gücüne sahip.

Alfa lipoik asit, kan şekerinin düşmesine yol açtığı için diyabetik hastalıklarda dikkatli ve hekim tavsiyesiyle kullanmak önerilir. Yeterli B1 vitamini almayanlara alfa lipoik asit tavsiye edilmiyor. Şeker hastaları, tiroid hastaları ve kemoterapi gibi durumlarda alınan ilaçlarla etkileşimi zarar verebilir. Kullanmak için hekim önermelidir.