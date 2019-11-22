"BUNU SORMAK HOŞ OLMADI"



Davete yakın arkadaşı ressam Haluk Akakçe ile gelen Tilki, gazetecilerin, "Sevgiliniz Kadir Bey size eşlik edecek mi?" sorusuna "Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum. Bunu sormak çok hoş olmadı, çok önemli bir anlaşma yaptık. Çok heyecanlıyım" cevabını verdi.