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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti

        Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain, takıma yeni katılsa da teknik heyeti memnun etti. İngiliz yıldız hazır görüntüsüyle dikkat çekerken idmanlardaki performansıyla da beğeni topladı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 17.08.2023 - 12:43
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        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
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        Beşiktaş'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain takımla çalışmalara hızlı bir giriş yaptı.

        İngiliz yıldız, fiziksel olarak beklenenden hazır görüntüsüyle dikkat çekerken idmanlardaki performansıyla da teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin beğenisini topladı.

        Chamberlain'in pazar günü Pendikspor ile Dolmabahçe'de oynanayacak maçta sahneye çıkması bekleniyor.

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