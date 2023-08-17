Alex Oxlade-Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain, takıma yeni katılsa da teknik heyeti memnun etti. İngiliz yıldız hazır görüntüsüyle dikkat çekerken idmanlardaki performansıyla da beğeni topladı
Oğuzhan Genç
ogenc@haberturk.com
Giriş: 17.08.2023 - 12:43
Beşiktaş'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain takımla çalışmalara hızlı bir giriş yaptı.
İngiliz yıldız, fiziksel olarak beklenenden hazır görüntüsüyle dikkat çekerken idmanlardaki performansıyla da teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin beğenisini topladı.
Chamberlain'in pazar günü Pendikspor ile Dolmabahçe'de oynanayacak maçta sahneye çıkması bekleniyor.