ÖSYM sınav takviminde sıra ALES/3'e geldi. Binlerce adayın katılımıyla yapılacak ALES/3'te adaylar; sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre değerlendirilecek. 150 dakika sürecek sınavda 100 soru sorulacak. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...