ÖSYM ALES/3 takvimi: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?
Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES maratonu devam ediyor. 2025 yılının ikinci oturumu 6 Temmuz'da tamamlanırken, gözler şimdi yılın son sınavı olacak ALES/3'e çevrildi. ÖSYM takvimine göre düzenlenecek sınavın tarihi ve başvuru süreci merak edilirken, puanını yükseltmek isteyen binlerce aday araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilenler...
- 1
Yüksek lisans ve doktora başvurularında, ayrıca akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan ALES’in üçüncü oturumu için geri sayım başladı. 6 Temmuz’da yapılan ALES/2’nin ardından bu kez sınava katılamayan ya da notunu yükseltmek isteyen adaylar, ALES/3 başvuru tarihlerini ve sınav gününü öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...
- 2
ALES 3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
- 3
ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre, geç başvurular 21.10.2025 günü saat 23:59'a kadar alınacak.
-