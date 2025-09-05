Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM ALES/3 takvimi 2025 ile ALES 3 ne zaman, hangi tarihte?

        ÖSYM ALES/3 takvimi: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

        Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES maratonu devam ediyor. 2025 yılının ikinci oturumu 6 Temmuz'da tamamlanırken, gözler şimdi yılın son sınavı olacak ALES/3'e çevrildi. ÖSYM takvimine göre düzenlenecek sınavın tarihi ve başvuru süreci merak edilirken, puanını yükseltmek isteyen binlerce aday araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 19:13 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yüksek lisans ve doktora başvurularında, ayrıca akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan ALES’in üçüncü oturumu için geri sayım başladı. 6 Temmuz’da yapılan ALES/2’nin ardından bu kez sınava katılamayan ya da notunu yükseltmek isteyen adaylar, ALES/3 başvuru tarihlerini ve sınav gününü öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          ALES 3 NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak.

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

          GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

          ÖSYM takvimine göre, geç başvurular 21.10.2025 günü saat 23:59'a kadar alınacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Habertürk Anasayfa