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        Haberler Gündem ALES sonuçları sorgulama ekranı 2023 | ÖSYM ALES/2 sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

        ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 150 bin 975 adayın başvurusuyla 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM sınav takvimi ile ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte ÖSYM 2023 ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 20:34
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        • 1

          ALES için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayacak adaylar şimdiden "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          ALES/2 NE ZAMAN?

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.

          Sınav, 20 Ağustos Pazar günü 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 3

          ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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