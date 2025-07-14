ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından binlerce adayın ALES 2 sonuçları heyecanı başladı. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler 6 Temmuz'da ALES 2 sınavına katılım gösterdi. Sonuçlar için ise gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Akademik hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların katıldığı 2025 ALES/2 sınavı 6 Temmuz’da tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları temmuz ayında açıklanacak. İşte, ALES sonuçları açıklanma tarihi
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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.
ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.
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ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.
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