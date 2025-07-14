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        Haberler Bilgi Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı

        ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından binlerce adayın ALES 2 sonuçları heyecanı başladı. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler 6 Temmuz'da ALES 2 sınavına katılım gösterdi. Sonuçlar için ise gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:58
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        • 1

          Akademik hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların katıldığı 2025 ALES/2 sınavı 6 Temmuz’da tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları temmuz ayında açıklanacak. İşte, ALES sonuçları açıklanma tarihi

        • 2

          ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

          ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

          ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        • 3

          ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

          Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.

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