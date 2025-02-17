Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında yapılacak. ÖSYM sınav takviminde ALES başvuru tarihleri bilgisine yer verilmişti. Bilindiği üzere bu sınav, yılda 3 kez lisansüstü kariyer planı yapan adaylar için düzenleniyor. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlıyor, sınav hangi tarihte? İşte, 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri…