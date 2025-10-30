ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Bu sınavda yer alan çoktan seçmeli testlerin cevap kâğıtları, ÖSYM tarafından optik okuyucu sistemleri aracılığıyla taranacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Her bir testte adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı hesaplanacak, ardından dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde puanlama yapılacaktır. Yani, adayın ham puanı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla belirlenecektir.