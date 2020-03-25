Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takımı oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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