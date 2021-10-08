"BU SORUNUN CEVABI BENDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

Eyüboğlu, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." demişti.