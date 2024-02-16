İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Sincan Belediyesi adayı Fatih Koca eşlik etti. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Akşener, vatandaşlardan 'Bana en iyi hizmeti kim yapar' sorusu üzerinden oy vermelerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL'ye yükseltilmesi açıklamasına değinen Akşener, "İşin tehlikede olduğunu görsün, 10 bin TL'ye çıkarmazsa adımı değiştiririm" ifadelerini kullandı.

"İSTİRHAM EDEREK OY İSTİYORUM"

Seçmenlerin, 31 Mart'ta oy vermeye giderken kendilerini ve çocuklarını düşünmelerini isteyen Akşener, "Torpilin ortadan kalkmasını istiyorsanız, atanamayan öğretmenlerin 100 bininin atanmasını istiyorsanız, esnafın yüzünün gülmesini istiyorsanız, mazotun ucuzlamasını istiyorsanız, esnaf can çekişiyor, yüzünün gülmesini istiyorsanız, ürünlerinizin karşılığının verilmesini istiyorsanız İYİ Parti'yi ve adaylarını destekleyin. Görün bakalım ne olacak? Sizden istirham ederek oy istiyorum. Elimi kolumu sallayarak istemiyorum, size kendimizi anlatarak, yapacaklarımızı söyleyerek istiyorum. Bu seçimde kendiniz için Sincan için evlatlarınız için emekliler için kayrılan yandaşlığa son vermek için liyakatin öne geçmesi için hırsızlığın ve yolsuzluğun sona ermesi için bir karar vereceksiniz" diye konuştu.