Akşener: 6'lı masa bize göre doğruydu, size göre yanlışmış

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fatma Gülümser Birol ile ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, halkın sorun ve önerilerini dinleyerek kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Meral Akşener, bir esnafın '6'lı masa kurulmalı mıydı' sorusuna, "Ben, 6'lı masanın kurulmasına dair itirazları olan biri değildim. Masayı İYİ Parti olarak biz mi kurduk, hayır biz kurmadık. Davet aldık, o davete 'Hayır' demeli miydik? Yani 'Evet' diyerek oturduk, arkadaşlarla birlikte. Ortak bir fikir olarak oturduk. Fakat seçimlere girerken Sayın Erdoğan'a düşmanlık üzerinden yürümedik hiçbir zaman. Bugün Sayın Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok. Sayın Mansur Yavaş'a ya da Ekrem İmamoğlu'na yönelik de bir düşmanlığım yok. Turgut Bey'e de değil, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de değil. Biz bir siyasi partiyiz, sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. Fakat öyle bir dönemde kurulduk ki yani ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına seçime gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de belki ona bir cesaret bulamamış olabiliriz. Çok açık ve dürüst konuşuyorum. 6'lı masa bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Şimdi bu seçimlere ise çok büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza giriyoruz. Dün bu dükkanlara 6'lı masada otururken girdiğimde siz haşlıyordunuz. Bugün de 'Niye yalnız giriyorsunuz' diye başkaları haşlıyor. Asıl durumumuz şu; bizim amacımız, gözünüzde ederimiz nedir bunu tarttırmak zorundayız. Çünkü sizin için kurulmuştuk. Burada sizleri ikna etmek, siyasetçinin görevidir. Ön yargılar nedeniyle beceremedik biz onu. Şimdi ister kızın ister 'İyi yaptın' deyin, yalnız başımıza giriyoruz. Sonuç nedir, onu göreceğiz. O sonuçlara göre de yolumuzu tanzim edeceğiz" diye konuştu.

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'EN BÜYÜK ENDİŞEM, O İNSANLARI KÜSTÜRMEKTİR' Esnafın, 'Siz HDP'ye PKK diyebiliyor musunuz' sorusuna Akşener, "Ben her zaman dedim, yapmayın. Bugün adı DEM, ondan evvel HDP'ydi. Onlar bana hep 'Faili meçhulcü' dediler. En ağır hakaretleri ben, o yapıdan yedim. PKK ile arasına mesafe koyamayan, koymayan, PKK'nın tanzim ettiği bir yapı olarak da tarif ettim hep. Şuna çok dikkat ederim. Ben eski İçişleri Bakanıyım. Güneydoğu'da eğer devletle yol giden devletin yanında duran Kürt aileler olmasaydı bugün Güneydoğu bambaşka bir noktada olurdu. Benim en büyük endişem, oy verirler vermezler, o insanları küstürmektir. Bunlara aşırı dikkat ediyorum. Yani bu işin siyasetini yapanlara değil, orada her türlü derdi çekenlere karşı çok aşırı bir hassasiyetim var. Bu netlikle söylüyorum" ifadelerini kullandı. Akşener, 'Seçimi kazanırsanız PKK'ya ait her türlü unsuru meclisten silecek misiniz' sorusuna, "Bugün DEM Parti hakkında kapatılma davası var. Bakıyorum DEM Parti ile herkesin bir ittifak kurma çabası var, biz hariç. Hukuken devlet olarak bu partinin eğer terör örgütü işe iltisaklı olduğunu biliyorsan, bu partiye başlangıçta izin vermemen lazım" dedi.Halkla sohbet edip fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı.