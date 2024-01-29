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        Haberler Yaşam Aksaray İlçeleri: Aksaray İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Aksaray ilçeleri: Aksaray ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Aksaray, antik şehirlerimizden biridir. Şehir; doğuda Nevşehir, Güneydoğuda Niğde, Batısında Konya ve Kuzeyde Ankara ile Kuzeydoğuda Kırşehir ile çevrilidir. Aksaray ilçeleri: Aksaray ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:29
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        Aksaray İlçeleri
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        Önceleri Niğde ilinin bir ilçesi olan Aksaray, 1989 yılında il olmuştur. Şehir gerek doğal mirasıyla gerekse yerel lezzetleriyle ön plana çıkmaktadır. Yufka, sıkma, sepe, erişte, kuskus pilavı, çörek, dolma mantı, çiğleme gibi birçok yemek kültürünü ülkemizle buluşturmuştur. Aksaray ilçeleri nelerdir? Aksaray’ın ilçeleri tam listesi nedir? Aksaray merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Aksaray ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

        Aksaray İlçeleri

        Hitit tabletlerinde Kurşura, İlk Çağ'da Garsaura olarak anılan şehir, Kapadokya Kralı Archeleos zamanında yeniden inşa edilerek Archeleos'un şehri anlamında Archelais adını almıştır. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte adı Türk diline uyarlanarak Aksaray olarak anılmaya başlamıştır. Bazı Osmanlı belgelerinde "Aksara" olarak da geçmektedir. Halk arasında ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde ismini II. Kılıçarslan'ın yaptırdığı beyaz saraydan aldığı gibi bir bilgi de dolaşsa da, bunun resmi ve tarihi bir dayanağı yoktur. Aksaray’a ülkemizin her yerinden karayoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Şehre en yaygın ulaşım şekli otobüstür. Büyük şehirler başta olmak üzere, çevre illerden de Aksaray’a otobüs seferleri düzenlenmektedir. Aksaray iline bağlı toplam 8 ilçe bulunmaktadır. İşte, Aksaray ilinin ilçeleri:

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        • Aksaray (İl merkezi)
        • Ağaçören
        • Eskil
        • Gülağaç
        • Güzelyurt
        • Ortaköy
        • Sarıyahşi
        • Sultanhanı

        Aksaray'ın İlçeleri

        Tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkan Aksaray, günümüzde de bu önemli konumunu devam ettirmektedir. Şehirde gezilebilecek pek çok tarihi ve doğal güzellik bir arada bulunmaktadır. Toplam 6 bin 432 adet eserin sergilendiği Aksaray Müzesi, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden Karamanoğlu Ulu Cami, Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri ve Somuncu Baba Türbesi şehirde gezilecek önemli kültürel durakların başında gelmektedir. Hasan Dağı, Ihlara Vadisi, Tuz Gölü, Ziga Kaplıcaları ve Narlı Göl ise şehrin doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.

        Şehir; Avrupa ve Asya’nın ticaret yollarının kesiştiği noktada, doğu ve batı arasında köprü olmuş, zengin ve köklü bir tarihe sahiptir. Kapadokya ve Orta Anadolu’nun eski yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük, Aksaray’ın Neolitik çağdan itibaren iskan yeri olduğunu göstermektedir.

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        Aksaray topraklarının yarısı tarım için oldukça elverişlidir. Nüfusun dörtte üçü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlar. Aksaray’da üretimi yapılan ürünler, baklagiller, endüstriyel bitkiler, buğday, çeşitli sebze meyve ve hububat türleridir. Koyun yetiştiriciliği de özellikle hayvancılık alanında önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Sanayide ilk sırayı tarıma dayalı endüstri ürünleri almaktadır. Küçük beldelerde ise halı ve kilim dokumacılığı yapılmaktadır. Aksaray ilimizin 8 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Aksaray’ın ilçeleri: Aksaray (İl merkezi), Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı.

        Aksaray Merkez İlçeleri

        Aksaray'ın güncel nüfusu 433.055 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %82,35'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 7.659 km2'dir. İlde km2'ye 56 kişi düşmektedir. Aksaray Merkez nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Sarıyahşi ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Aksaray Merkez olarak geçmektedir.

        Aksaray İlçeler Haritası

        Aksaray’ın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Aksaray’ın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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