Akşam yemeği önerisi: Patatesten hazırlayabileceğiniz yalancı lazanya tarifi
Elinizdeki patatesleri değerlendirmek ve aynı zamanda doyurucu bir akşam yemeği yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre! İşte, sizin için patatesten yapılan yalancı lazanya tarifi!
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Akşam yemeği için alternatif düşünen insanlar genellikle makarna, lazanya ve pilav gibi alternatifleri tercih edebiliyor. Biz de haberimizde sizin için patatesten hazırlayabileceğiniz bir lazanya tarifi hazırladık. İşte, içerisinde patlıcan ve kıyma da bulunan doyurucu yalancı lazanyanın tarifine dair detaylar...
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PATATESTEN YALANCI LAZANYA
MALZEMELER:
3-4 adet patates
200 gram dana kıyma
2 adet küçük kuru soğan
1 adet patlıcan
300 gram domates sosu
100 gram kaşar peyniri
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı soya sosu
Damak tadınıza göre tuz, karabiber
- 3
YAPILIŞI:
Patateslerinizi yıkayın ve dışını soyun. Daha sonra patateslerinizi yuvarlak dilimler halinde kesin.
Bu aşamada bir kaseye alın ve nişastasını arındırmak için suda biraz bekletin.
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- 4
Patatesleri süzdükten sonra patateslerin yarısını su dolu bir tencereye alın ve 5 dakika pişirin. Bu aşamanın amacı patatesin içten yumuşak dıştan çıtır olması içindir.
Pişirdiğiniz patatesi tekrardan bir kaseye alın ve içerisine soğuk su doldurun. Bir dakika kadar suda beklettikten sonra patateslerinizi sudan alın ve yağlı kağıt üzerinde kurumaya bırakın.
- 5
Başka bir kaseye kıymanızı alın. Bu sırada sarımsağınızı rendeleyin. Daha sonra içerisine rendelediğiniz sarımsağı, karabiberi, tuzu ve soya sosunu ekleyip karıştırın.
Karıştırdığınız kıymayı bir süre marine ettikten sonra tavaya alın ve ocağın altını yakın.
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Bu sırada bir yanda soğanınızı ve patlıcanınızı küp küp doğrayın. Daha sonra kıymanızı ocakta biraz pişirin.
Rengi koyulaşınca doğradığınız patlıcanla soğanı da içerisine ekleyip yavaşça karıştırın. Orta ısı ile yüksek ateş arasında pişirin.
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- 7
Soğanlar öldükten sonra domates sosunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tamamen karışınca birkaç dakika daha pişirin ve altını kapatıp ocaktan alın.
Ortası derin bir kaba bu harcı ekleyin. Üzerine ise patateslerinizi yan yana dizerek çiçek şekli verin.
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Tamamen dizmeyi bitirdiğiniz patateslerinizin yapraklarını fırça yardımıyla yağlayın.
Önceden 190 dereceye ayarlanıp ısıtılmış fırında 20-30 dakika pişirin.
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İsteğe bağlı olarak yaprak aralarına kaşar peyniri koyup 8-10 dakika daha pişirin.
Patatesten yalancı lazanyanızı üzerine kuru fesleğen veya maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Cooking Haru
Fotoğraf kaynakları: YouTube
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