Akşam yemeği için alternatif düşünen insanlar genellikle makarna, lazanya ve pilav gibi alternatifleri tercih edebiliyor. Biz de haberimizde sizin için patatesten hazırlayabileceğiniz bir lazanya tarifi hazırladık. İşte, içerisinde patlıcan ve kıyma da bulunan doyurucu yalancı lazanyanın tarifine dair detaylar...