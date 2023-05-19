KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Kayseri yağlaması için ilk olarak hamuru yapın ve mayalandırmaya bırakın. Hamur için ılık su, maya, tuz, sıvıyağ ve şekeri alıp, maya çözünene kadar karıştırın. Ardından unu kontrollü olarak ekleyin.

Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin. Üzerinin kapatarak mayalanmaya bırakın. Hamur kenarda mayalanırken iç malzemesini hazırlayın.

Kıymayı sıvıyağ ile kavurun. Tuz ve karabiberinin katın. İnce ince doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Ardından sivri biberleri katarak kısık ateşte kavurma işlemine devam edin. Salçaları ekleyin. En son da minik mink doğradığınız domatesleri ekleyin. 10 dakika daha kavurun. Tencerenin kapağını kapatın. Bir kenara alın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın. En son üzerinin bir bezle örtün. Teker teker bezeleri açın. Açtığınız bezeleri yanmaz tavada önlü arkalı pişirin. Lavaşların pişmesi bittikten sonra her araya kıymalı sostan sürerek, üst üste dizin. Kıymalı harç bittiğinde işlem tamam demektir. Servis ederken üzerine yoğurtlu sarımsak sostan gezdirin. İnce kıyılmış maydanozla da süsleyin.