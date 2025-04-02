AKM'de bir cumartesi klasiği

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor.

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Konserde yer alacak sanatçılar Jülide Yalçın (keman) ve Güneş Hızlılar (arp) ikilisi, büyüleyici bir deneyim sunacak. Klasik başyapıtlardan modern favori eserlere uzanan bir repertuvarla, günümüze uygun unutulmaz bir atmosfer yaratılacak.

Barok’tan Çağdaş’a; 5 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de.

CHANSONS D’AMOUR

12 Nisan temsilinde, tenor Aykut Yılmaz yorumu ile ölümsüz Fransız aşk şarkıları AKM’de yankılanacak. Türkçe sözlerle de hafızalarda yer eden birçok şarkı, interaktif gerçekleşecek konserde yer alacak. Seyirciler de konserin bir parçası olarak şarkılara eşlik ediyor.

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Chansons D’amour; 12 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de.

SİNAN ERŞAHİN VE AKADEMİ GİTAR TOPLULUĞU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim üyesi Sinan Erşahin ve öğrencilerinden oluşan Akademi Gitar Topluluğu, verdikleri konserlerde teknik ustalıkları ve sahnedeki zarif performanslarıyla dinleyicileri büyülüyor. Murat Karabağ, Ahmet Eren Elgün, Elif Sağın, Kadir Öksüzler sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Granados’tan Vivaldi’ye Boccherini’den Piazzolla’ya uzanan geniş repertuarıyla Akademik Gitar Topluluğu, müziğin evrensel diliyle duygulara dokunuyor. Her eserde farklı bir renk ve hikâyeyi sahneye taşıyan topluluk, izleyicilere klasik gitarın derin duygularını ve müziğin sözcüklere ihtiyaç duymayan diliyle duyguların en saf hâlini beraber deneyimletecek. Sinan Erşahin ve Akademi Gitar Topluluğu; 26 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de.